Почти 2000 льготных ипотек получили ИТ-специалисты за 10 месяцев

Столичные ИТ-специалисты получили без малого 2000 льготных кредитов на сумму порядка 25,5 млрд рублей в течение 10 месяцев действия программы. По этому показателю Москва заняла первое место среди всех регионов России — 27% от общего числа льготных ИТ-ипотек и около 40% их объема. Об этом сообщила глава столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, средневзвешенная ставка по программе — 3,86%.

Наибольший спрос на ИТ-ипотеку наблюдался в июне прошлого года, когда в столице было оформлено свыше 400 льготных ипотечных кредитов приблизительно на 4,9 млрд рублей. Вместе с тем, начиная с осени 2022 года, спрос на программу постепенно падает. Виной тому — временная приостановка аккредитации ИТ-фирм в Минцифры и более строгие требования по уровню дохода, возрасту и трудоустройству.

Багреева добавила, что Минцифры разработало в октябре 2022 года обновленный порядок получения льготной ИТ-ипотеки путем упрощения требований к заемщикам. Это сделало ее более комфортной. Благодаря расширению возрастных рамок ипотеку стало проще получить молодым сотрудникам, а уменьшение стажа, который позволяет сохранить льготную ставку, помогло возобновлению спроса на ипотеку раньше февраля 2023 года, когда новые правила должны были вступить в силу. В частности, в декабре 2022 года общая сумма выданных в столице ИТ-ипотек приблизилась к 3 млрд рублей, в феврале 2023 года она составила 3,7 млрд рублей.

Сейчас ИТ-ипотека под 5% годовых доступна специалистам в возрасте от 18 до 50 лет. Они должны работать в компаниях, аккредитованных Минцифры. Их средний заработок на протяжении последних трех месяцев должен быть не менее 150 тысяч рублей до налогообложения, стаж работы после оформления кредита — не менее пяти лет, в случае же смены работы заемщик обязан устроиться в другую аккредитованную фирму в течение полугода. Московские заемщики могут получить до 18 млн рублей, при присоединении кредитной рыночной программы сумма может вырасти до 30 млн рублей.

