Депутаты предложили ужесточить наказание за незаконные действия коллекторов

Политики предложили ввести в УК РФ соответствующую статью, которая будет применяться к сотрудникам коллекторских агентств, запугивающим должников либо использующим в качестве меры воздействия насилие. Сейчас в некоторых статьях Уголовного кодекса предусмотрены санкции за подобные деяния — до четырех лет лишения свободы, однако применить их в действии получается далеко не всегда. Согласно законопроекту, поправки в УК РФ будут предусматривать для недобросовестных коллекторов и кредиторов лишение свободы на срок до 10 лет. Также предлагается внести в законодательство запрет таким лицам заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Один из авторов предлагаемых поправок Василий Пискарев назвал крайне важным обеспечение превентивной защиты интересов россиян, подвергающихся преследованиям «выбивателей долгов», и отметил важность жесткого наказания за их незаконные действия, ведущие к опасности для жизни и здоровья должников и их родственников и к уничтожению либо повреждению имущества.

По данным главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, концепция законопроекта получила одобрение, однако соавторам поправок посоветовали значительно доработать документ ко второму чтению.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также об их семьях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

