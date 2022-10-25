Депутаты предложили ужесточить наказание за незаконные действия коллекторов
Депутатами Госдумы создан законопроект, принятие которого позволит защитить россиян от противоправных действий коллекторов. Соответствующая информация размещена на официальном портале Госдумы.
Политики предложили ввести в УК РФ соответствующую статью, которая будет применяться к сотрудникам коллекторских агентств, запугивающим должников либо использующим в качестве меры воздействия насилие. Сейчас в некоторых статьях Уголовного кодекса предусмотрены санкции за подобные деяния — до четырех лет лишения свободы, однако применить их в действии получается далеко не всегда. Согласно законопроекту, поправки в УК РФ будут предусматривать для недобросовестных коллекторов и кредиторов лишение свободы на срок до 10 лет. Также предлагается внести в законодательство запрет таким лицам заниматься определенной деятельностью сроком на три года.
Один из авторов предлагаемых поправок Василий Пискарев назвал крайне важным обеспечение превентивной защиты интересов россиян, подвергающихся преследованиям «выбивателей долгов», и отметил важность жесткого наказания за их незаконные действия, ведущие к опасности для жизни и здоровья должников и их родственников и к уничтожению либо повреждению имущества.
По данным главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, концепция законопроекта получила одобрение, однако соавторам поправок посоветовали значительно доработать документ ко второму чтению.
Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, а также об их семьях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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