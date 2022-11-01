Оформление пособия при рождении ребенка стало доступным на Госуслугах

Единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно оформить на портале Госуслуг.

«Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Новый сервис был запущен совместно с Пенсионным фондом России.

Размер пособия составляет 20,4 тысяч рублей. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что на Госуслугах теперь можно подать заявление на развод.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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