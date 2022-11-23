Госдума в первом чтении освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже земли
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц семей с двумя и более детьми при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками независимо от срока владения ими, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, нормативный акт направлен на снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми при улучшении ими жилищных условий.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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