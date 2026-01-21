Власти определили допустимый рост дохода для пособия многодетным

Допустимое превышение среднедушевого дохода для повторного назначения единого пособия многодетной семье в 2026 году составит почти 1,9 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на совещании с членами правительства.

По ее словам, если при повторном обращении за пособием доход многодетной семьи окажется выше одного прожиточного минимума, но не более чем на 10%, выплата может быть назначена еще раз сроком на 12 месяцев.

С учетом установленного на 2026 год прожиточного минимума предельная величина такого превышения составит 1894 рубля.

Голикова уточнила, что в пределах указанного увеличения дохода семья сохранит право на получение единого пособия, что позволит избежать его автоматической отмены при незначительном росте заработка, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
