Сладкий убийца: Почему вейп оказался опаснее сигарет
Эксперт Минздрава Маринэ Гаспарян в разговоре с НСН сравнила влияние на организм синтетического и натурального никотина.
Синтетический никотин, который содержится в жидкостях для вейпов, вызывает очень быструю зависимость, а также развивает сердечно-сосудистые заболевания, заявила в интервью НСН руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним вейпы и расходники к ним.
«Вейп воспринимается как мягкий, вкусный десерт, мягкий пар, который не никак не может повредить. На самом деле в его жидкостях очень агрессивный никотин. При этом производитель либо скрывает, либо пишет неправду про содержание никотина в жидкостях. А он там синтетический, это же не табачный лист. Очень токсичный и агрессивный, такой никотин вызывает очень быструю зависимость, и все сердечно-сосудистые заболевания, которые вызывают табачные изделия. Теми же механизмами. И, возможно, быстрее, чем табачные изделия. Но поймем мы это после двадцати лет наблюдений, когда вырастут вейперы», - сказала Гамбарян.
Властям следует полностью запретить распространение и употребление электронных сигарет, считает она.
«Сейчас нельзя принимать «половинчатые» законодательные меры, надо полностью, раз уж взялись, решать вопрос кардинально. Полностью запретить ввоз, оборот, потребление и вывести вейпы полностью из гражданского оборота», - заявила Гамбарян.
Синтетическая жидкость содержит вредные металлы и токсические вещества, которых нет в натуральном табаке. При нагревании «синтетики» в аэрозолях выделяются металлы, которые оседают в организме, отметила эксперт.
«Доказано, что при переходе с обычных сигарет на вейпы люди с болезнями легких не испытывают никакого облегчения, а наоборот, переход на «электронку» только ухудшал их ситуацию, и обострения проходили более тяжело. У таких людей быстрее снижалась функция внешнего дыхания, чем у тех, кто не курил вейпы. Очень много токсических веществ, которых нет в обычном табачном дыме, и сравнивать их нельзя. Там содержатся металлы, которые расщепляются от нагревательной спирали, которая достигает определенных температур, в некоторых случаях до 1000 градусов. Даже при нагревании до 300-350 градусов обнаруживаются металлы в аэрозолях, а это тоже очень опасно, это все идет в организм», - резюмировала собеседница.
Ранее Маринэ Гамбарян в беседе с НСН рассказала, что производители вейпов подкупают врачей, чтобы доказать безвредность вейпов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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