Сладкий убийца: Почему вейп оказался опаснее сигарет

Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним вейпы и расходники к ним.

«Вейп воспринимается как мягкий, вкусный десерт, мягкий пар, который не никак не может повредить. На самом деле в его жидкостях очень агрессивный никотин. При этом производитель либо скрывает, либо пишет неправду про содержание никотина в жидкостях. А он там синтетический, это же не табачный лист. Очень токсичный и агрессивный, такой никотин вызывает очень быструю зависимость, и все сердечно-сосудистые заболевания, которые вызывают табачные изделия. Теми же механизмами. И, возможно, быстрее, чем табачные изделия. Но поймем мы это после двадцати лет наблюдений, когда вырастут вейперы», - сказала Гамбарян.

Властям следует полностью запретить распространение и употребление электронных сигарет, считает она.

«Сейчас нельзя принимать «половинчатые» законодательные меры, надо полностью, раз уж взялись, решать вопрос кардинально. Полностью запретить ввоз, оборот, потребление и вывести вейпы полностью из гражданского оборота», - заявила Гамбарян.

Синтетическая жидкость содержит вредные металлы и токсические вещества, которых нет в натуральном табаке. При нагревании «синтетики» в аэрозолях выделяются металлы, которые оседают в организме, отметила эксперт.



«Доказано, что при переходе с обычных сигарет на вейпы люди с болезнями легких не испытывают никакого облегчения, а наоборот, переход на «электронку» только ухудшал их ситуацию, и обострения проходили более тяжело. У таких людей быстрее снижалась функция внешнего дыхания, чем у тех, кто не курил вейпы. Очень много токсических веществ, которых нет в обычном табачном дыме, и сравнивать их нельзя. Там содержатся металлы, которые расщепляются от нагревательной спирали, которая достигает определенных температур, в некоторых случаях до 1000 градусов. Даже при нагревании до 300-350 градусов обнаруживаются металлы в аэрозолях, а это тоже очень опасно, это все идет в организм», - резюмировала собеседница.

Ранее Маринэ Гамбарян в беседе с НСН рассказала, что производители вейпов подкупают врачей, чтобы доказать безвредность вейпов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

