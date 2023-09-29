Общественники пожаловались на курение блогера Ивлеевой в кадре

Группа активистов обратилась в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру России после того, как блогер Анастасия Ивлеева выложила в сеть свое новое видео, в котором она курит сигареты.

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По словам заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Егорцева, блогеры с большим числом подписчиков не должны публично демонстрировать подобный контент, пропагандируя, тем самым, нездоровый образ жизни, сообщает телеканал «360».

«На Ивлееву ориентируется ее аудитория, а она показывает аморальный образ жизни», — подчеркнул Еговцев.

Теперь блогеру может грозить штраф до 50 тыс. рублей.

Ранее общественники призвали запретить московский концерт группы «Би-2», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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