Общественники пожаловались на курение блогера Ивлеевой в кадре
Группа активистов обратилась в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру России после того, как блогер Анастасия Ивлеева выложила в сеть свое новое видео, в котором она курит сигареты.
По словам заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Егорцева, блогеры с большим числом подписчиков не должны публично демонстрировать подобный контент, пропагандируя, тем самым, нездоровый образ жизни, сообщает телеканал «360».
«На Ивлееву ориентируется ее аудитория, а она показывает аморальный образ жизни», — подчеркнул Еговцев.
Теперь блогеру может грозить штраф до 50 тыс. рублей.
Ранее общественники призвали запретить московский концерт группы «Би-2», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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