Депутаты предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в 2024 году миграционный прирост составил 568,5 тысячи человек, что стало максимумом с 1995 года. В партии считают, что увеличение налога позволит пополнить бюджет и направить средства на развитие регионов и поддержку семей с детьми, отмечает «Газета.Ru».

На сегодняшний день ставка для иностранных граждан, работающих по патенту, устанавливается в размере от 13 до 22%, что существенно ниже ставки для всех остальных мигрантов.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил НСН, что часто руководители компаний жалуются на дефицит линейного персонала (сотрудников, которые выполняют базовые функции), но истинная проблема заключается в их неспособности адаптироваться к динамичным условиям рынка труда.

