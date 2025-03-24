Депутаты предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%
Партия ЛДПР предложила повысить НДФЛ для мигрантов, которые работают по патенту в России, до 30%, рассказали в пресс-службе партии.
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в 2024 году миграционный прирост составил 568,5 тысячи человек, что стало максимумом с 1995 года. В партии считают, что увеличение налога позволит пополнить бюджет и направить средства на развитие регионов и поддержку семей с детьми, отмечает «Газета.Ru».
На сегодняшний день ставка для иностранных граждан, работающих по патенту, устанавливается в размере от 13 до 22%, что существенно ниже ставки для всех остальных мигрантов.
Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил НСН, что часто руководители компаний жалуются на дефицит линейного персонала (сотрудников, которые выполняют базовые функции), но истинная проблема заключается в их неспособности адаптироваться к динамичным условиям рынка труда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru