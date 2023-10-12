Коммунисты выступили против переименования сквера Энгельса в Екатеринбурге

Свердловский областной комитет КПРФ раскритиковал инициативу о переименовании парка имени Фридриха Энгельса в Екатеринбурге.

Первый секретарь обкома, зампред Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев заявил, что инициатива властей о переименовании сквера «отдает декоммунизацией». По его мнению, предложенным вариантом «Учительский парк» лучше назвать другое место.

«Как парк он был сформирован именно под этим названием, нет какого-то другого исторического названия», - сказал Ивачев в беседе с «Газетой.Ru».

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