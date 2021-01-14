Депутаты предложили отменить ОГЭ
Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона, который отменяет ОГЭ, пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максима Зайцева.
Как ожидается, документ об отмене обязательного экзамена будет вынесен на рассмотрение депутатов в марте–апреле 2021 года. По словам парламентария, следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Зайцев считает, что ОГЭ и ЕГЭ оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки к тестированию.
Ранее Национальный родительский комитет предложил министерству просвещения отменить обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников и ОГЭ для девятиклассников в 2021 году. В организации отметили, что это следует сделать, так как качество обучения упало из-за дистанционного режима.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН призвал не рассматривать ситуацию с ЕГЭ и ОГЭ однобоко.
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