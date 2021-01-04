Названы главные изменения ЕГЭ в 2021 году

Из-за пандемии Единый государственный экзамен пройдет по новым правилам. Издание URA.RU перечислило основные изменения:

  • Экзамен пройдет в очном режиме
  • Основной период сдачи ЕГЭ назначен с 24 мая по 1 июля
  • Экзамен по иностранному языку не будет обязательным. К осоновным экзаменам, как и прежде, относятся только «Русский язык» и «Математика»
  • Для не поступающих в вузу школьников экзамен будет отменен. В 2021 году досрочного периода сдачи не будет.
  • Правила для допуска к экзамену по истории не изменились. Будущим выпускникам не придется предварительно сдавать контрольную работу.
  • Выпускиники, которые из-за пандемии не написали итоговое сочинение, сделают это 5 апреля 2021 года. Резервные дни назначен на 21 апреля и 5 мая.
  • Количество наблюдателей во время ЕГЭ сократят из-за панемии. При этом технология онлайн-наблюдения будет расширена.

Ранее Газета.ру опросила родителей и педагогов, которые считают, что дистанционная учеба негативно повлияла на успеваемость учеников школ.

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