Названы главные изменения ЕГЭ в 2021 году

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Ранее Газета.ру опросила родителей и педагогов, которые считают, что дистанционная учеба негативно повлияла на успеваемость учеников школ.

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