Депутаты предложили освободить от мобилизации граждан с учёной степенью
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий освобождение от призыва по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень,.
Авторы документа, который размещён в электронной базе парламента, отметили, что такое освобождение предусмотрено законом о военной службе, однако отсутствует в законе о мобилизации.
«Закон о мобилизации не предоставляет аналогичного освобождения... для граждан, имеющих степени кандидатов и докторов наук. Предлагаем снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», - говорится в пояснительной записке.
Депутаты добавили, что предлагаемое законопроектом освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться при проведении полной мобилизации.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что всем преподавателям университетов с учёными степенями предоставлена отсрочка от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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