Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и ординаторов
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении некоторым категориям граждан отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ устанавливает, что на отсрочку могут рассчитывать получающие образование впервые, обучающиеся по очно-заочной формам в образовательных и научных организациях по аккредитованным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе ординатуры и ассистентуры-стажировки); по программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре; в образовательных организациях на территории инновационных научно-технологических центров.
Кроме того, отсрочка предоставляется учащимся духовных образовательных организаций, готовящих служителей и религиозный персонал религиозных организаций.
Указ вступил в силу со дня подписания, 5 октября.
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