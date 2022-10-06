Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и ординаторов

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении некоторым категориям граждан отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин дал отсрочку от мобилизации учащимся вечерних отделений и аспирантам

Указ устанавливает, что на отсрочку могут рассчитывать получающие образование впервые, обучающиеся по очно-заочной формам в образовательных и научных организациях по аккредитованным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе ординатуры и ассистентуры-стажировки); по программам подготовки научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре; в образовательных организациях на территории инновационных научно-технологических центров.

Кроме того, отсрочка предоставляется учащимся духовных образовательных организаций, готовящих служителей и религиозный персонал религиозных организаций.

Указ вступил в силу со дня подписания, 5 октября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииМобилизацияУказыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры