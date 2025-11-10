Депутаты предложили использовать номер телефона в качестве номера СНИЛС и ОМС
В России следует разрешить использовать мобильный номер в качестве страхового номера индивидуального лицевого счета СНИЛС и полиса обязательного медстрахования (ОМС). Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.
Соответствующее обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нём депутаты указали, что такая возможость позволит россиянам легко запоминать свои ключевые персональные номера.
Также авторы инициативы отметили, что присвоение СНИЛС и/или ОМС номера мобильного телефона избавит граждан от необходимость носить с собой бумажные документы или делать их копии, так как, например, в экстренной ситуации можно будет сразу назвать необходимые данные.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что внесение СНИЛС в паспорт гражданина РФ потребует корректировки нормативной базы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
