Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку
Депутаты Госдума в первом чтении поддержали законопроект, предоставляющи дающий микрокредитным организациям (МКО) право выдавать физлицам ипотечные займы.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт об МКО, 100% акций (долей) которых владеет субъект РФ, либо если субъект является единственным учредителем.
Также отмечается, что выдавать ипотеку такие организации смогут исключительно в рамках реализации госпрограмм субъекта РФ, «направленных на поддержку отдельных категорий граждан».
«Это критически важно для тех, кто не может получить ипотеку на общих основаниях в банках», - подчеркнул член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Перечень таких МКО будет формировать Центробанк РФ.
Ранее финансовый советник, кандидат экономических наук Светлана Петрова заявила «Радиоточке НСН», что из-за размера первоначального взноса по ипотеке и быстрорастущих цены граждане вынуждены сильно откладывать рождение первого ребёнка, переключившись на карьеру и накопление денег.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отечественные предприниматели снизили ценовые ожидания
- Посол в Молдавии отверг принадлежность упавших БПЛА России
- Италия готова забрать к себе «Мону Лизу» на временное хранение
- Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку
- Экс-работника оборонного предприятия Перми обвинили в сотрудничестве с Украиной
- Путин пожелал удачи Богомазу на выборах брянского губернатора на третий срок
- Богомаз заявил, что за январь ВСУ 700 раз атаковали Брянскую область
- В РКН сообщили, что в 2024 году было удалено или заблокировано свыше 704 тысяч сайтов
- «Чумовой капитал» ввели в Ненецком округе для молодых семей оленеводов
- В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru