Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку

Депутаты Госдума в первом чтении поддержали законопроект, предоставляющи дающий микрокредитным организациям (МКО) право выдавать физлицам ипотечные займы.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт об МКО, 100% акций (долей) которых владеет субъект РФ, либо если субъект является единственным учредителем.

Также отмечается, что выдавать ипотеку такие организации смогут исключительно в рамках реализации госпрограмм субъекта РФ, «направленных на поддержку отдельных категорий граждан».

«Это критически важно для тех, кто не может получить ипотеку на общих основаниях в банках», - подчеркнул член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Перечень таких МКО будет формировать Центробанк РФ.

Ранее финансовый советник, кандидат экономических наук Светлана Петрова заявила «Радиоточке НСН», что из-за размера первоначального взноса по ипотеке и быстрорастущих цены граждане вынуждены сильно откладывать рождение первого ребёнка, переключившись на карьеру и накопление денег.

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ФОТО: РИА Новости
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