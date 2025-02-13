Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идёт об МКО, 100% акций (долей) которых владеет субъект РФ, либо если субъект является единственным учредителем.

Также отмечается, что выдавать ипотеку такие организации смогут исключительно в рамках реализации госпрограмм субъекта РФ, «направленных на поддержку отдельных категорий граждан».

«Это критически важно для тех, кто не может получить ипотеку на общих основаниях в банках», - подчеркнул член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Перечень таких МКО будет формировать Центробанк РФ.

Ранее финансовый советник, кандидат экономических наук Светлана Петрова заявила «Радиоточке НСН», что из-за размера первоначального взноса по ипотеке и быстрорастущих цены граждане вынуждены сильно откладывать рождение первого ребёнка, переключившись на карьеру и накопление денег.

