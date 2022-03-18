Депутаты от «Единой России» направят половину зарплаты на помощь беженцам
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев в своём Telegram-канале заявил, что в рамках общероссийской акции «Мы вместе» для Российского Красного Креста было собрано 44,5 млн рублей.
По его словам, эти средства пошли на приобретение технических средств реабилитации, детские коляски, школьные и канцелярские принадлежности, а также тонометры, рециркуляторы и градусник.
Метелев добавил, что депутаты фракции «Единая Россия» также решили помочь беженцам за счёт своих зарплат.
«Решили направить половину депутатской зарплаты на помощь беженцам в Ростовский фонд», - написал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные доставили жителям Харьковской области около 100 тонн гуманитарной помощи.
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