Депутаты от «Единой России» направят половину зарплаты на помощь беженцам

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев в своём Telegram-канале заявил, что в рамках общероссийской акции «Мы вместе» для Российского Красного Креста было собрано 44,5 млн рублей.

Россияне собрали почти 40 млн рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР

По его словам, эти средства пошли на приобретение технических средств реабилитации, детские коляски, школьные и канцелярские принадлежности, а также тонометры, рециркуляторы и градусник.

Метелев добавил, что депутаты фракции «Единая Россия» также решили помочь беженцам за счёт своих зарплат.

«Решили направить половину депутатской зарплаты на помощь беженцам в Ростовский фонд», - написал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные доставили жителям Харьковской области около 100 тонн гуманитарной помощи.

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ФОТО: РИА Новости
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