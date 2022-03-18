Минобороны доставило жителям Харьковской области 100 тонн гуманитарной помощи
18 марта 202212:59
Около 100 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Харьковской области российские военные. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что очередной гуманитарный груз поступил в освобожденные населенные пункты Чугуевского района области через пограничный пункт в Белгородской области.
Местным жителям доставили продуктовые наборы, детское питание, медикаменты для лечебных учреждений. Весь груз был передан в детские дома и нуждающимся гражданам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru