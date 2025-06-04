Многодетным отцам в России предложили добавить льгот
Депутат Светлана Бессараб и экономист Алексей Зубец заявили НСН, что поддерживают выход многодетных отцов-одиночек на пенсию раньше срока.
Многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку, примерно 0,1%. Экономист, доктор экономических наук Алексей Зубец заявил НСН, что эту категорию мужчин можно включить в закон о досрочном выходе на пенсию, уравняв в правах с многодетными женщинами.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение, что многодетные отцы-одиночки должны выходить на пенсию раньше, передает ТАСС.
«В России, по данным проекта «Комплексное обследование условий жизни населения» (КОУЖ), 0,3% домохозяйств, в которых мужчина является главой семейства и один воспитывает двоих и более детей. Из этого числа 0,1% - семьи, где детей больше двух. Семей, состоящих из одинокого мужчины, воспитывающего одного ребенка, - 0,5%. Давайте для этой группы домохозяйств тоже создадим льготы. Но надо ли ради этого незначительного числа людей городить отдельный закон? Можно просто расширить действие закона о досрочном выходе на пенсию и на мужчин. Я не очень понимаю, почему есть закон, где женщинам досрочный выход на пенсию обеспечен, а мужчинам, которые несут основной груз воспитания ребенка, нет. Про них просто забыли», - отметил Зубец.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила НСН, почему ранний выход на пенсию пока распространяется только на многодетных матерей. Она также поддержала предложение своего парламентского коллеги.
«Если отец один воспитывает детей, то, безусловно, ему необходимо предоставить дополнительные социальные льготы и гарантии. Сегодня он имеет право на индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), если в отпуске осуществляет уход за ребенком до полутора лет. Но вот что касается именно пенсионного обеспечения, этот вопрос все же в большей степени связан с воспроизводством. Женщина рожает, и это физиологическое явление оставляет глубокий след в ее организме. Именно поэтому изначально было предусмотрен [более ранний выход на пенсию] для родившего и воспитавшего. Вместе с тем, возможно не в равной мере, но уделить такое же внимание и многодетным отцам-одиночкам?» - считает Бессараб.
Президент РФ Владимир Путин 29 мая заявил, что российские власти давно думают над вопросом о введении льгот для многодетных отцов. Многодетной в России считается семья, где воспитывают не менее трех детей, как родных, так и приемных. Такие семьи могут рассчитывать на государственные пособия, меры поддержки в сфере трудовых отношений, женщины имеют право на досрочное назначение страховой пенсии.
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