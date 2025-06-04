Многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку, примерно 0,1%. Экономист, доктор экономических наук Алексей Зубец заявил НСН, что эту категорию мужчин можно включить в закон о досрочном выходе на пенсию, уравняв в правах с многодетными женщинами.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал мнение, что многодетные отцы-одиночки должны выходить на пенсию раньше, передает ТАСС.

«В России, по данным проекта «Комплексное обследование условий жизни населения» (КОУЖ), 0,3% домохозяйств, в которых мужчина является главой семейства и один воспитывает двоих и более детей. Из этого числа 0,1% - семьи, где детей больше двух. Семей, состоящих из одинокого мужчины, воспитывающего одного ребенка, - 0,5%. Давайте для этой группы домохозяйств тоже создадим льготы. Но надо ли ради этого незначительного числа людей городить отдельный закон? Можно просто расширить действие закона о досрочном выходе на пенсию и на мужчин. Я не очень понимаю, почему есть закон, где женщинам досрочный выход на пенсию обеспечен, а мужчинам, которые несут основной груз воспитания ребенка, нет. Про них просто забыли», - отметил Зубец.