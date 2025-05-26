В России семьи с двумя детьми вошли в программу льготного автокредитования

В рамках программы предоставляется скидка на покупку электромобилей в размере 35% (но не более 925 тысяч рублей), на автомобили с двигателем внутреннего сгорания — 20%. Жители Дальневосточного федерального округа могут рассчитывать на повышенную скидку — 25%.

Помимо этого, с середины мая действуют дополнительные льготы: семьи с тремя и более детьми имеют право на скидку 10%, а участники специальной военной операции, получившие ранения, — на скидку 40% при покупке автомобиля с ручным управлением, передает «Радиоточка НСН».

