В России семьи с двумя детьми вошли в программу льготного автокредитования
Министерство промышленности и торговли России расширило условия участия в программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль», сообщили в пресс-службе ведомства.
Изначально субсидия была доступна только многодетным семьям с тремя и более детьми, однако с 26 мая к программе смогут подключиться семьи с двумя детьми.
В рамках программы предоставляется скидка на покупку электромобилей в размере 35% (но не более 925 тысяч рублей), на автомобили с двигателем внутреннего сгорания — 20%. Жители Дальневосточного федерального округа могут рассчитывать на повышенную скидку — 25%.
Помимо этого, с середины мая действуют дополнительные льготы: семьи с тремя и более детьми имеют право на скидку 10%, а участники специальной военной операции, получившие ранения, — на скидку 40% при покупке автомобиля с ручным управлением, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru