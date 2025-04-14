Депутаты и банки выступили против запрета деятельности коллекторов
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил НСН, что запрет коллекторов сделает их нелегальными.
Официальный запрет коллекторов приведет к тому, что они станут нелегальными, будут «выкручивать руки», и их будет сложнее контролировать, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России, передает РИА Новости. Авторы считают, что кредитные организации должны самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности. Аксаков назвал инициативу «дешевой акцией», которая не даст никаких результатов.
«Это дешевая акция, популизм. Есть профессиональные организации, которые эффективно работают, есть те, которые злоупотребляют. Но это так в любой сфере, к сожалению. Поэтому лучше направить энергию на регулирование отрасли. Если уберут эти организации, банки то же самое могут делать, но с нарушениями правил. Поэтому это не очень реальный сценарий. Будут тогда просто нелегальные коллекторы, которые будут выкручивать руки, угрожать пистолетом, а претензии к ним предъявить будет сложно. Они нигде не будут зарегистрированы, их будет сложнее искать», - объяснил он.
Со своей стороны, президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян рассказал, что коллекторские агентства не прибегают к силовым методам, это уже криминальная деятельность.
«К данной инициативе я отрицательно отношусь. Это профессиональный вид деятельности, который существует во всех странах. Это специализированная работа, которой кредитор не должен заниматься. Эта деятельность должна быть регламентирована, не надо путать ее с криминальными структурами. Это юридическая деятельность. Коллекторские агентства не прибегают к силовым методам, это уже криминальная деятельность. Конечно, банки могут создать специальные подразделения, но на деле это все равно будет самостоятельная структура. Но преступное вымогательство никуда не денется при этом. Надо запрещать незаконные методы тем, у кого есть законный статус, включая банки и так далее. За этим надо тщательнее следить, это главный вектор движения», - добавил собеседник НСН.
Экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН рассказала, как коллекторы взыскивают долги с россиян и отметила, что им запрещено оказывать психологическое давление.
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