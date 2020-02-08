Депутаты Госдумы в Казани простились с Хайруллиным

У 49-летнего Хайруллина остались жена, дочь и двое сыновей.

Напомним, Хайруллин погиб при крушении самолета под Казанью в пятницу, 8 февраля. По данным СМИ, за штурвалом вертолета Bell-406, который принадлежал Хайруллину, был не пилот, а сам депутат.

Ранее НСН сообщала об официальных версиях ЧП: ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

