Депутаты Госдумы в Казани простились с Хайруллиным
Церемония прощания с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, погибшим в авиакатастрофе под Казанью, состоялась 8 февраля, в субботу в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Попрощаться с коллегой прибыли парламентарии из столицы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского парламента.
В последний путь коллегу проводили депутаты Госдумы Ильдар Гильмутдинов, Марат Бариев, Владимир Плотников, Альфия Когогина, Айрат Фаррахов, Денис Кравченко, Фатих Сибагатуллин. Местом захоронения Хайруллина станет кладбище казанского поселка Мирный.
У 49-летнего Хайруллина остались жена, дочь и двое сыновей.
Напомним, Хайруллин погиб при крушении самолета под Казанью в пятницу, 8 февраля. По данным СМИ, за штурвалом вертолета Bell-406, который принадлежал Хайруллину, был не пилот, а сам депутат.
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