Прощание с депутатом Хайруллиным пройдет 8 января в Казани

Прощание с депутатом Госдумы от «Единой России» Айратом Хайруллиным состоится 8 января в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на партию «Единая Россия».

С депутатом простятся в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Назначенное время 11.00.

Хайруллин погиб при крушении самолета под Казанью в пятницу. Всего на борту было три человека. Двое выжили и находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Как ранее сообщалось, среди основных версий аварии называются ошибка пилота, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

