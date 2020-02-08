Прощание с депутатом Хайруллиным пройдет 8 января в Казани
Прощание с депутатом Госдумы от «Единой России» Айратом Хайруллиным состоится 8 января в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на партию «Единая Россия».
С депутатом простятся в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Назначенное время 11.00.
Хайруллин погиб при крушении самолета под Казанью в пятницу. Всего на борту было три человека. Двое выжили и находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Как ранее сообщалось, среди основных версий аварии называются ошибка пилота, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
- США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом
- РФ и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2020 год
- В Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
- Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане