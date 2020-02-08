СМИ: За штурвалом разбившегося вертолета мог быть сам депутат Хайруллин

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин, который погиб накануне, мог управлять разбившимся вертолётом вместо пилота. Уже были случаи, когда парламентарий брал штурвал в свои руки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Отмечается также, что версия пока не получила официального подтверждения. Подтвердить или опровергнуть ее сможет выживший пилот, который находится в реанимации в тяжелом состоянии.