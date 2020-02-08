СМИ: За штурвалом разбившегося вертолета мог быть сам депутат Хайруллин

8 февраля 202010:47

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин, который погиб накануне, мог управлять разбившимся вертолётом вместо пилота. Уже были случаи, когда парламентарий брал штурвал в свои руки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Отмечается также, что версия пока не получила официального подтверждения. Подтвердить или опровергнуть ее сможет выживший пилот, который находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Прощание с депутатом Хайруллиным пройдет 8 января в Казани

Представители СКР предварительно называют причинами крушения ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

К расследованию происшествия подключились специалисты МАК.

Как писала НСН, Хайруллин погиб при крушении самолета под Казанью в пятницу, 8 февраля. В момент катастрофы на борту было три человека. Двое выжили и находятся в тяжелом состоянии в больнице. Прощание с депутатом состоится сегодня в Казани.

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Фото: telegram-канал «Подъем»
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