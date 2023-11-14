Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Согласно документу, средний размер выплаты для получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, для получателей пенсии по старости - на 1 631 рубль. Таким образом пенсии увеличатся до 22 605 рублей и до 23 449 рублей, соответственно.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%... Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в следующем году составят порядка 234 млрд рублей», - указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявила, что альтернативой компенсации вкладов времен СССР может стать доплата к пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

