Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
Депутаты Госдума приняли во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает увеличение в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, средний размер выплаты для получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, для получателей пенсии по старости - на 1 631 рубль. Таким образом пенсии увеличатся до 22 605 рублей и до 23 449 рублей, соответственно.
«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%... Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в следующем году составят порядка 234 млрд рублей», - указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявила, что альтернативой компенсации вкладов времен СССР может стать доплата к пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru