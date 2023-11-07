В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии для многодетных
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести надбавку к пенсии для россиян, воспитавших троих и более детей, в том числе усыновлённых.
В обращении депутата на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой говорится о пенсионерах, достигших возраста 70 лет.
По мнению Лантратовой, такая надбавка будет не только эффективным способом поддержки многодетных семей, но и «простимулирует российские семьи к рождению детей».
«Предлагаю включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой. Они смогут дополнительно получать 7 567 рублей в месяц», - написала депутат в своём Telegram-канале.
Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские пенсионеры не идут работать из-за регулярных индексаций пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru