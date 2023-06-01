Депутаты Госдумы приняли закон об упрощении трудоустройства подростков
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, упрощающий трудоустройство подростков 14–18 лет, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, для заключения трудового договора будет необходимо согласие только одного родителя, а согласование трудоустройства с органами опеки останется обязательным для сирот и детей без попечения родителей.
Работать подросткам закон разрешает только в свободное от учебы время, привлекать их к вредному для здоровья труду будет запрещено.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июня по 11 августа в столице пройдёт городской проект стажировок для подростков, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru