В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» заявил, что заказчиками диверсий на железных дорогах в России «зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок».
По его словам, к совершению преступлений украинские силовики привлекали российских подростков, которым платили от пяти до десяти тысяч рублей, в числе задержанных встречаются «несовершеннолетние игроки виртуальных пространств».
Гребенкин также напомнил, что диверсия - это особо тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено серьёзное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания», - заключил он.
Ранее опору линии электропередачи подорвали в Гатчинском районе Ленинградской области, заведено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств», сообщают «Невские новости».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- Столтенберг указал на преимущества России в СВО
- СМИ: Актера из фильма «Экипаж» Анатолия Елизарова нашли мертвым в квартире в Москве
- Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
- Повестки на военные сборы могут дублироваться онлайн
- В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артёмовске
- Пригожин заявил об отсутствии войск Минобороны России в Артемовске
- Газ в Европе подешевел до 400 долларов за тысячу кубометров
- В Совбезе заявили о попытках Запада сколотить «пятую колонну» из подростков
- Путин внес в ГД законопроект о денонсации ДОВСЕ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru