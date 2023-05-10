В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии

По его словам, к совершению преступлений украинские силовики привлекали российских подростков, которым платили от пяти до десяти тысяч рублей, в числе задержанных встречаются «несовершеннолетние игроки виртуальных пространств».

Гребенкин также напомнил, что диверсия - это особо тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено серьёзное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания», - заключил он.

Ранее опору линии электропередачи подорвали в Гатчинском районе Ленинградской области, заведено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств», сообщают «Невские новости».

