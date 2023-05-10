В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» заявил, что заказчиками диверсий на железных дорогах в России «зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок».

В Совбезе заявили о попытках Запада сколотить «пятую колонну» из подростков

По его словам, к совершению преступлений украинские силовики привлекали российских подростков, которым платили от пяти до десяти тысяч рублей, в числе задержанных встречаются «несовершеннолетние игроки виртуальных пространств».

Гребенкин также напомнил, что диверсия - это особо тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено серьёзное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания», - заключил он.

Ранее опору линии электропередачи подорвали в Гатчинском районе Ленинградской области, заведено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывных устройств», сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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