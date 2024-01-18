Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы
Госдума приняла закон, расширяющий права сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную заработную плату, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, право на получение денежной компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату работник получает в случае соответствующего решения суда.
Что касается размера денежной компенсации, то она будет исчисляется из фактически не выплаченной суммы, начиная с установленного дня выплаты зарплаты по день фактического расчёта включительно.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 месяцев 2023 года зарплаты в России выросли на 7,7% в реальном выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Саранске при пожаре в мебельном цехе пострадали два человека
- Минкультуры: форум «Интермузей» пройдет в новом формате
- Глава Башкирии возложил часть вины за массовые беспорядки на местные власти
- Теннисист Ольховский назвал ключевое преимущество Хачанова и Рублева
- Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство
- Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы
- Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки
- ДОМ.РФ: Новостройки в России подорожали за год на 11%
- Аналитики составили топ популярных российских горнолыжных курортов
- Сервис знакомств назвал самые популярные имена для отношений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru