Депутаты Госдумы приняли закон о компенсации за невыплату заработной платы

Согласно документу, право на получение денежной компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату работник получает в случае соответствующего решения суда.

Что касается размера денежной компенсации, то она будет исчисляется из фактически не выплаченной суммы, начиная с установленного дня выплаты зарплаты по день фактического расчёта включительно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 месяцев 2023 года зарплаты в России выросли на 7,7% в реальном выражении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

