Мишустин анонсировал дополнительное повышение зарплат учителей

Кабинет министров России выработает дополнительные решения, направленные на увеличение оплаты труда преподавателей. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, в первую очередь данна мера коснётся тех регионов, где зарплата педагогов ниже средней по стране.

Как подчеркнул премьер-министр, в плане формирования зарплат учителей должны быть единые, прозрачные и понятные правила. Мишустин также напомнил, что на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости улучшать условия труда педагогов и освобождения их от излишней нагрузки.

Мишустин также сообщил, что для формирования целостной системы наставничества для детей и молодежи правительство будет использовать потенциал федерального образовательного центра «Сириуса», платформы «Россия - страна возможностей», движения детей и молодежи.

Законодательно будут закреплены доплаты за наставничество на предприятиях. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России также будет учреждена премия «Наставник года».

