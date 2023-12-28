Мишустин анонсировал дополнительное повышение зарплат учителей
Кабинет министров России выработает дополнительные решения, направленные на увеличение оплаты труда преподавателей. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, в первую очередь данна мера коснётся тех регионов, где зарплата педагогов ниже средней по стране.
Как подчеркнул премьер-министр, в плане формирования зарплат учителей должны быть единые, прозрачные и понятные правила. Мишустин также напомнил, что на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости улучшать условия труда педагогов и освобождения их от излишней нагрузки.
Мишустин также сообщил, что для формирования целостной системы наставничества для детей и молодежи правительство будет использовать потенциал федерального образовательного центра «Сириуса», платформы «Россия - страна возможностей», движения детей и молодежи.
Законодательно будут закреплены доплаты за наставничество на предприятиях. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России также будет учреждена премия «Наставник года».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Абхазия сократила поставки мандаринов в Россию
- Посол Израиля в России завершает свою миссию
- Мишустин анонсировал дополнительное повышение зарплат учителей
- Кудрявцева осудила реакцию иноагентов на «голую вечеринку»
- Экс-член руководства ЦБ Китая приговорён к 16,5 годам тюрьмы
- «Королева Марафонов» Блиновская подала иск против налоговой службы
- Анна Asti лишилась новогоднего концерта в «Барвиха Luxury Village»
- В саратовской больнице осталось трое детей из поезда Тюмень-Адлер
- Пушкинский заповедник привёз в Индию выставку раритетных открыток
- Первый канал переименовал фильм «Свингеры» в «Новогоднее приключение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru