Президент Ирана вынужденно пересел на такси из-за некачественного бензина
Президент Ирана Масуд Пезешкиан вынужденно пересел на такси во время поездки на северо-запад страны. Как пишет портал NasrNews, об этом заявил специальный инспектор по делам президента Мостафа Молави.
Он уточнил, что инцидент произошёл во время неофициальной поездки Пезешкиана в город Тебриз. Причиной остановки президентсткого кортежа стал некачественный бензин, смешанный с водой.
«После заправки в провинции Казвин у всех трёх автомобилей кортежа заглох двигатель... в машинах оказался бензин, смешанный с водой... Пезешкиан продолжил путь на частном такси», - заключил Молави.
Ранее украинские СМИ сообщили, что работающие на Украине АЗС, в связи с обязательствами Киева в рамках евроинтеграции, будут обязаны добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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