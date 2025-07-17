Президент Ирана вынужденно пересел на такси из-за некачественного бензина

Он уточнил, что инцидент произошёл во время неофициальной поездки Пезешкиана в город Тебриз. Причиной остановки президентсткого кортежа стал некачественный бензин, смешанный с водой.

«После заправки в провинции Казвин у всех трёх автомобилей кортежа заглох двигатель... в машинах оказался бензин, смешанный с водой... Пезешкиан продолжил путь на частном такси», - заключил Молави.

Ранее украинские СМИ сообщили, что работающие на Украине АЗС, в связи с обязательствами Киева в рамках евроинтеграции, будут обязаны добавлять в бензин не менее 5% биоэтанола, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

