Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера и данных
Депутаты Госдумы приняли поправки о введении штрафов за незаконную передачу другому лицу абонентского номера. Они были разработаны ко второму чтению законопроекта о наказании за нарушение порядка деятельности экспедиторов.
В частности, штрафов для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Аналогичные штрафы предусмотрены поправками за передачу другому лицу данных для входа в интернет-ресурсы.
Ранее в Госдуме заявили, что штрафы за передачу абонентских номеров не будут касаться действий между близкими родственниками, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Книжном Союзе раскрыли, чью патриотическую прозу будут ставить в театрах
- В Москве появилась новая зона для купания
- Тростниковый сахар не сделает Coca-Cola менее вредной
- Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера и данных
- Путин назвал глупостью ограничение допуска российских удобрений в ЕС
- TikTok в помощь: От Булановой ждут повторения успеха Кадышевой
- Госдума одобрила увеличение оснований для лишения приобретенного гражданства
- Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах
- Песков: В Кремле не знакомы с законопроектом о поиске экстремистской информации
- Песков: Россия ведет прямые переговоры с Киевом при посредничестве США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru