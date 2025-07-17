Госдума одобрила штрафы за передачу абонентского номера и данных

В частности, штрафов для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предусмотрены поправками за передачу другому лицу данных для входа в интернет-ресурсы.

Ранее в Госдуме заявили, что штрафы за передачу абонентских номеров не будут касаться действий между близкими родственниками, сообщает RT.

