В России могут разрешить тратить маткапитал на лечение детей

Парламентарии ожидают, что использование средств маткапитала на оплату лечения будет востребовано в экстренных ситуациях и эффективно в системе государственной поддержки семей. Реализация меры положительно скажется на здоровье детей и демографическом развитии страны, отмечает газета «Известия».

На федеральном уровне такая возможность сейчас недоступна - только в отдельных регионах России, среди которых Санкт-Петербург, Свердловская область Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что увеличить материнский капитал за третьего ребенка в России в ближайшем будущем вряд ли удастся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

