В России могут разрешить тратить маткапитал на лечение детей
В Госдуме предложили разрешить тратить средства материнского капитала на лечение детей. Проект закона уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Парламентарии ожидают, что использование средств маткапитала на оплату лечения будет востребовано в экстренных ситуациях и эффективно в системе государственной поддержки семей. Реализация меры положительно скажется на здоровье детей и демографическом развитии страны, отмечает газета «Известия».
На федеральном уровне такая возможность сейчас недоступна - только в отдельных регионах России, среди которых Санкт-Петербург, Свердловская область Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что увеличить материнский капитал за третьего ребенка в России в ближайшем будущем вряд ли удастся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru