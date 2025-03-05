Россиянкам напомнили, что решение о выплате маткапитала принимают до 15 дней

Сенатор напомнила, что для получения материнского капитала на ребенка он должен быть гражданином РФ с рождения, а сам родитель должен иметь российское гражданство на момент рождения ребенка. Для тех, у кого есть аккаунт на Госуслугах, сертификат оформляется автоматически.

Для того, чтобы состоятельно получить сертификат, нужно предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и само заявление на получение сертификата.

Подать документы родитель может как через МФЦ, по почте, так и лично в отделении СФР, уточнила сенатор.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили разрешить тратить средства материнского капитала на лечение детей. Проект закона уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





