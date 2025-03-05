Россиянкам напомнили, что решение о выплате маткапитала принимают до 15 дней

Решение о выплате материнского капитала сегодня принимается в сроки от 5 до 15 дней, сообщила сенатор, председатель социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она уточнила, что срок принятия решения может быть увеличен до 15 рабочих дней, если ответственные ведомства вовремя не дали ответ.

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Сенатор напомнила, что для получения материнского капитала на ребенка он должен быть гражданином РФ с рождения, а сам родитель должен иметь российское гражданство на момент рождения ребенка. Для тех, у кого есть аккаунт на Госуслугах, сертификат оформляется автоматически.

Для того, чтобы состоятельно получить сертификат, нужно предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и само заявление на получение сертификата.

Подать документы родитель может как через МФЦ, по почте, так и лично в отделении СФР, уточнила сенатор.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили разрешить тратить средства материнского капитала на лечение детей. Проект закона уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ДетиМатеринский Капитал

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