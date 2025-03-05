Россиянкам напомнили, что решение о выплате маткапитала принимают до 15 дней
Решение о выплате материнского капитала сегодня принимается в сроки от 5 до 15 дней, сообщила сенатор, председатель социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она уточнила, что срок принятия решения может быть увеличен до 15 рабочих дней, если ответственные ведомства вовремя не дали ответ.
Сенатор напомнила, что для получения материнского капитала на ребенка он должен быть гражданином РФ с рождения, а сам родитель должен иметь российское гражданство на момент рождения ребенка. Для тех, у кого есть аккаунт на Госуслугах, сертификат оформляется автоматически.
Для того, чтобы состоятельно получить сертификат, нужно предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и само заявление на получение сертификата.
Подать документы родитель может как через МФЦ, по почте, так и лично в отделении СФР, уточнила сенатор.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили разрешить тратить средства материнского капитала на лечение детей. Проект закона уже внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru