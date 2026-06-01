Путин поручил обеспечить бесперебойную работу сервисов в период ограничения интернета

Президент Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов при ограничении работы интернета. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер поставил задачу перед правительством и ФСБ обеспечить работу сервисов, «в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем», а также доступ граждан к этим сервисам в период ограничения функционирования интернета.

Соответствующий доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.

Между тем философ Александр Дугин высказал мнение, что интернет можно выдавать россиянам «порционно и за хорошее поведение», пишет Ura.ru.

