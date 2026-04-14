В Госдуме усомнились в росте тарифов на интернет на 30%
Резкого увеличения тарифов на домашний интернет на 30% в России ожидать не стоит, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Его слова приводит «Лента.ру».
По мнению депутата, Федеральная антимонопольная служба должна внимательно следить за ситуацией на рынке и не допустить значительного роста цен.
Он отметил, что завышение тарифов чаще происходит в новых жилых районах, где работает один оператор и фактически отсутствует конкуренция. В крупных городах, напротив, конкуренция между провайдерами позволяет удерживать цены на сравнительно низком уровне.
Свинцов также пояснил, что предложения Минцифры направлены на упорядочивание рынка и усиление конкуренции между крупными игроками. Это, по его оценке, поможет сдерживать стоимость услуг.
Кроме того, депутат считает, что требование об обязательном подключении операторов к системе оперативно-разыскных мероприятий не приведет к значительным расходам и не станет причиной заметного роста тарифов. По его словам, ожидаемая консолидация рынка приведет к объединению мелких компаний и усилению конкуренции, что также будет способствовать сохранению доступных цен, передает «Радиоточка НСН».
