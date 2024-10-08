Депутаты Госдумы попросили Путина сохранить «Большую российскую энциклопедию»
«Большая российская энциклопедия» (БРЭ), которая является наследницей и преемницей «Большой советской энциклопедии» - это серьёзнейшее классическое научное энциклопедическое издание. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Госдумы, доктор исторических наук Михаил Матвеев.
По его словам, вместе с депутатом, доктором политических наук Сергеем Обуховым он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить проект.
В обращении говорится, что появилась информация о намерении правительства РФ закрыть БРЭ, а все материалы передать проекту «Рувики», который рассматривается как российская альтернатива «Википедии».
«По мнению экспертов, объединение приведёт к тому, что объективно верифицируемый контент БРЭ будет погружен в массу околонаучного контента с недопустимым количеством ошибок. НАучное сообщество бьёт тревогу», - заключили депутаты.
Ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман заявил «Радиоточке НСН», что авторы «Большой российской энциклопедии», по всей видимости, стали заложниками бюрократии, так как вряд ли кто-то посмел бы намеренно загубить начинание президента РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru