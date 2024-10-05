СМИ: Кабмин решил ликвидировать Большую российскую энциклопедию

Автономную некоммерческую организацию «Большая российская энциклопедия» ликвидируют в РФ, наработанные материалы передадут команде интернет-энциклопедии «Рувики». Соответствующее решение приняли в правительстве, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, за время своей работы АНО подготовила 98 тысяч статей, только половину из них опубликовали на портале БРЭ. Статьи энциклопедии были верифицированы научным сообществом, в отличие от других ресурсов. В июне портал перестал обновляться.

Как пишет РБК, кабмин выделит организации средства для погашения задолженности перед сотрудниками АНО, образовавшейся в текущем году из-за «несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием». Деньги направят из Резервного фонда.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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