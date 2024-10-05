СМИ: Кабмин решил ликвидировать Большую российскую энциклопедию

По данным издания, за время своей работы АНО подготовила 98 тысяч статей, только половину из них опубликовали на портале БРЭ. Статьи энциклопедии были верифицированы научным сообществом, в отличие от других ресурсов. В июне портал перестал обновляться.

Как пишет РБК, кабмин выделит организации средства для погашения задолженности перед сотрудниками АНО, образовавшейся в текущем году из-за «несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием». Деньги направят из Резервного фонда.

