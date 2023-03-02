Депутаты ГД одобрили поправки о лишении свободы до 15 лет за фейки о добровольцах

Речь идёт о поправках в статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В частности, распространение фейков об участниках спецоперации будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, а в случае, если они если повлекли смерть по неосторожности, массовые беспорядки или ущерб инфраструктуре - до семи лет тюрьмы. Максимальное наказание, предусмотренное поправками - до 15 лет лишения свободы.

Также предусмотрены штраф на сумму до пяти млн рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой освободить командиров от ответственности за дискредитацию участников СВО, сообщает НСН.