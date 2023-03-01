Пригожин попросил освободить командиров от ответственности за дискредитацию участников СВО

В тексте обращения он указал, что в случае принятия соответствующего документа наказание не должно распространяться «на высший командный состав добровольческих отрядов, в том числе ЧВК «Вагнер», а также на высший командный состав Минобороны РФ».

Пригожин пояснил, это необходимо, чтобы командиры могли ответственно исполнять свои полномочия.

«В противном случае, любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности», - указал бизнесмен.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что, согласно предложенным поправкам, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина следует «формально первым» отправить за решётку «за дискредитацию руководства Минобороны РФ», сообщает НСН.

