Госдума разработает законопроект, регламентирующий деятельность ЧВК

Комитет Госдумы по обороне работает над законопроектом, регламентирующим деятельность частных военных компаний. Об этом сообщил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Ura.ru.

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По словам парламентария, вопрос обсуждается в комитете по обороне, в ближайшее время будет получено «полное разрешение».

«Послание президента об этом и говорит. Сама задача есть, она понятна. Не может быть разное регулирование одних и тех же лиц, которые в одних условиях работы и несут службу», — подчеркнул Валеев.

Появление нового закона предоставит участникам ЧВК и их семьям право на льготы. Однако прежде всего необходимо регламентировать саму деятельность таких компаний, поскольку «они фактически есть, а в правовом поле их нет».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЧВКЗаконопроектГосдума
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