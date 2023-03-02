Госдума разработает законопроект, регламентирующий деятельность ЧВК
Комитет Госдумы по обороне работает над законопроектом, регламентирующим деятельность частных военных компаний. Об этом сообщил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с Ura.ru.
По словам парламентария, вопрос обсуждается в комитете по обороне, в ближайшее время будет получено «полное разрешение».
«Послание президента об этом и говорит. Сама задача есть, она понятна. Не может быть разное регулирование одних и тех же лиц, которые в одних условиях работы и несут службу», — подчеркнул Валеев.
Появление нового закона предоставит участникам ЧВК и их семьям право на льготы. Однако прежде всего необходимо регламентировать саму деятельность таких компаний, поскольку «они фактически есть, а в правовом поле их нет».
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