Депутата Рашкина госпитализировали в больницу

Депутата КПРФ Валерия Рашкина, который был лишен неприкосновенности за незаконную охоту, госпитализировали в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

Зюганов обвинил Володина в «спецоперации» против Рашкина

Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что лишение депутатской неприкосновенности представителя Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Валерий РашкинКПРФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры