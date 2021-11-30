Депутата Рашкина госпитализировали в больницу

Депутата КПРФ Валерия Рашкина, который был лишен неприкосновенности за незаконную охоту, госпитализировали в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.