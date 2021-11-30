Депутата Рашкина госпитализировали в больницу
Депутата КПРФ Валерия Рашкина, который был лишен неприкосновенности за незаконную охоту, госпитализировали в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что лишение депутатской неприкосновенности представителя Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках ЦБ и инфляции
- В Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19
- Путин внес в Думу законопроект по усовершенствованию работы Счетной палаты
- Орешкин рассказал о трех сценариях влияния «омикрона» на мировую экономику
- Набиуллина допустила снижение высокой инфляции за два-три года
- Депутата Рашкина госпитализировали в больницу
- СВР: США давят на Евросоюз в сдерживании России
- Мигранты предприняли две попытки прорваться через границу Белоруссии и Польши
- В Азербайджане разбился вертолет Госпогранслужбы
- В России зарегистрировали 32 648 случаев коронавируса за 24 часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru