«Поставить на место»: Экс-генпрокурор Скуратов объяснил, за что наказали Рашкина

Лишение депутатской неприкосновенности представителя от КПРФ Валерия Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

«Понятно, что этот вопрос связан с политической ситуацией своего рода. Попытка поставить Рашкина на место за те политические акции, которые он проводил в Москве. Он находился под пристальным вниманием спецслужб, и они не упустили возможность найти уязвимое звено в его поведении. Власти важно принципиально дать понять тем, кто занимается оппозиционной политической деятельностью, что они получат в тройной степени», - отметил Скуратов.