«Поставить на место»: Экс-генпрокурор Скуратов объяснил, за что наказали Рашкина
Спецслужбы не упустили возможность найти уязвимое звено в поведении депутата-оппозиционера, заявил бывший Генеральный прокурор России.
Лишение депутатской неприкосновенности представителя от КПРФ Валерия Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.
Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.
«Понятно, что этот вопрос связан с политической ситуацией своего рода. Попытка поставить Рашкина на место за те политические акции, которые он проводил в Москве. Он находился под пристальным вниманием спецслужб, и они не упустили возможность найти уязвимое звено в его поведении. Власти важно принципиально дать понять тем, кто занимается оппозиционной политической деятельностью, что они получат в тройной степени», - отметил Скуратов.
По словам бывшего генпрокурора, Рашкину не грозит реальное лишение свободы.
«Практика по таким делам редкая, чаще всего дело доходит до штрафа. Но реального лишения свободы не будет, на мой взгляд, и не надо. Из этой ситуации выжато уже максимально, поэтому вопрос наказания уже не основной», - добавил Скуратов.
Несогласованная с властями акция протеста КПРФ против результатов выборов в Госдуму прошла 20 сентября в Москве на Пушкинской площади. Валерий Рашкин организовал ее в формате встречи с депутатами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- Генпрокуратура озвучила предварительную причину ЧП на шахте в Кузбассе
- ВОЗ: Россия прошла пик заболевания коронавирусом
- Спасательная операция на шахте в Кузбассе приостановлена
- Лукашенко: США хотят развязать войну через миграционный кризис
- В Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье»
- Северная Осетия со второго раза поддержала законопроект о QR-кодах
- Правительство возместит авиакомпаниям отмену рейсов из-за пандемии
- Премию «Радиомания 2021» открывают ведущие НАШЕго Радио
- В шахте Кузбасса найдены тела троих спасателей
- Россия и Сербия достигли договоренности о цене за газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru