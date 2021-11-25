«Поставить на место»: Экс-генпрокурор Скуратов объяснил, за что наказали Рашкина

Спецслужбы не упустили возможность найти уязвимое звено в поведении депутата-оппозиционера, заявил бывший Генеральный прокурор России.

Лишение депутатской неприкосновенности представителя от КПРФ Валерия Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

«Понятно, что этот вопрос связан с политической ситуацией своего рода. Попытка поставить Рашкина на место за те политические акции, которые он проводил в Москве. Он находился под пристальным вниманием спецслужб, и они не упустили возможность найти уязвимое звено в его поведении. Власти важно принципиально дать понять тем, кто занимается оппозиционной политической деятельностью, что они получат в тройной степени», - отметил Скуратов.

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По словам бывшего генпрокурора, Рашкину не грозит реальное лишение свободы.

«Практика по таким делам редкая, чаще всего дело доходит до штрафа. Но реального лишения свободы не будет, на мой взгляд, и не надо. Из этой ситуации выжато уже максимально, поэтому вопрос наказания уже не основной», - добавил Скуратов.

Несогласованная с властями акция протеста КПРФ против результатов выборов в Госдуму прошла 20 сентября в Москве на Пушкинской площади. Валерий Рашкин организовал ее в формате встречи с депутатами.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Акция ПротестаВалерий РашкинГенпрокурор
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