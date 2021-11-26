Зюганов обвинил Володина в «спецоперации» против Рашкина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил спикера Госдумы, единоросса Вячеслава Володина в «спецоперации» против коммуниста Валерия Рашкина, накануне лишенного неприкосновенности за незаконную охоту на лося в Саратовской области.

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Госдума 25 ноября лишила Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

«На мой взгляд, операцию «лось» организовал Володин, который не может простить Рашкину, что тот шел против него на выборах, не может простить, что Рашкин выиграл в Европейском суде. И, видимо, решили утопить любой ценой в ходе так называемой охоты», - заявил журналистам Зюганов.

Володин избирался в Госдуму восьмого созыва от Саратовского округа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий РашкинГеннадий ЗюгановКПРФ
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