Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков
Депутата Государственного совета Татарстана подозревают в хранении наркотиков, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
Подозреваемый на Беломорской улице был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, после чего выбросил на дорогу полиэтиленовый пакет, в котором находилось 1,88 граммов наркотического вещества. Его изъяли.
Речь идет о Рустеме Хасанове. По данному факту ведется проверка.
Ранее заслуженную артистку России, актрису Российского академического молодежного театра Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с почти 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru