Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков

Подозреваемый на Беломорской улице был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, после чего выбросил на дорогу полиэтиленовый пакет, в котором находилось 1,88 граммов наркотического вещества. Его изъяли.

Речь идет о Рустеме Хасанове. По данному факту ведется проверка.

Ранее заслуженную артистку России, актрису Российского академического молодежного театра Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с почти 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

