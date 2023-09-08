СМИ: Первоклассник отравился печеньем с наркотиками в Подмосковье

Сообщается, что ребенок почувствовал себя плохо 4 сентября. Он рассказал матери, что старшеклассники заставили его съесть «странное печенье». Мать обратила внимание, что сын странно себя вел: по дороге из школы вставал на рельсы и рассказывал о вымышленном друге, а ночью у него заболел живот, посинели губы и началась одышка.

Ребенка госпитализировали с подозрением на отравление наркотическими веществами. По факту произошедшего ведется следствие.

Ранее годовалую девочку госпитализировали после отравления наркотиками в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

