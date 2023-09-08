СМИ: Первоклассник отравился печеньем с наркотиками в Подмосковье
Первоклассник отравился печеньем с метамфетамином в подмосковном Раменском. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сообщается, что ребенок почувствовал себя плохо 4 сентября. Он рассказал матери, что старшеклассники заставили его съесть «странное печенье». Мать обратила внимание, что сын странно себя вел: по дороге из школы вставал на рельсы и рассказывал о вымышленном друге, а ночью у него заболел живот, посинели губы и началась одышка.
Ребенка госпитализировали с подозрением на отравление наркотическими веществами. По факту произошедшего ведется следствие.
Ранее годовалую девочку госпитализировали после отравления наркотиками в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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