Baza: Актрису Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами наркотиков
Заслуженную артистку России, актрису Российского академического молодежного театра Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с почти 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По его данным, 29 августа в доме артистки в поселке Марушкинское в Москве был проведен обыск. У Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 граммов. Кроме того, под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов: как выяснилось позже, в них находился мефедрон, пишет Ura.ru.
Искандер допросили и заключили под стражу. Против 46-летней актрисы возбудили уголовное дело о производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере.
Рамиля Искандер сыграла во многих фильмах и сериалах, в частности, на счету артистки роль Марии Темрюковны, жены Ивана Грозного, в фильме Павла Лунгина «Царь». Также Искандер (Хисамова) известна как актриса дубляжа, ее голосом говорят многие зарубежные звезды, в том числе Мила Кунис и Марион Котийяр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин подвел итоги девяти лет работы «Московского стандарта госуслуг»
- Опрос: Россиянам для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц
- Структура Газпромбанка намерена выкупить ТЦ «Мега»
- Умер первый президент Молдавии Снегур
- Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР
- Baza: Актрису Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами наркотиков
- Пожар произошел после разгерметизации газопровода под Саратовом
- Советник Пушилина заявил, что Украина потеряла 500 тысяч военных с начала СВО
- Минобороны: Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
- В Крыму уничтожили 11 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru