Baza: Актрису Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами наркотиков

По его данным, 29 августа в доме артистки в поселке Марушкинское в Москве был проведен обыск. У Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 граммов. Кроме того, под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов: как выяснилось позже, в них находился мефедрон, пишет Ura.ru.

Искандер допросили и заключили под стражу. Против 46-летней актрисы возбудили уголовное дело о производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере.

Рамиля Искандер сыграла во многих фильмах и сериалах, в частности, на счету артистки роль Марии Темрюковны, жены Ивана Грозного, в фильме Павла Лунгина «Царь». Также Искандер (Хисамова) известна как актриса дубляжа, ее голосом говорят многие зарубежные звезды, в том числе Мила Кунис и Марион Котийяр.

