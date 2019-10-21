Депутат: Сначала признание «жертв перестройки», льготы - потом

Четверть россиян считают, что стали «жертвами перестройки». Об этом говорится в данных опроса, проведённого ВЦИОМ. При этом 70% респондентов отказались считать себя «жертвами», а 5% затруднились ответить на вопрос.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предлагал выделить «жертв перестройки» в отдельную льготную категорию. По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 года в возрасте 25-45 лет.

В эфире НСН парламентарий заявил, что результаты опроса только подтверждают необходимость реализации его инициативы.

«Я уверен, что когда-то мы придём к этому. Я понимаю, что общественное обсуждение набирает обороты. Люди увидели, что государство должно так или иначе отвечать за те ошибки, которые совершало. Делать выводы. Всё-таки люди хотят, чтобы в ближайшее время в каком-то формате данная категория была зафиксирована в законе, как имеющая быть», - отметил Чернышов.

По его словам, именно на такие данные общественного мнения он надеялся, когда предлагал выделить «жертв перестройки».