Депутат заявил, что повышение налогов для уехавших из РФ не затронет работающих удалённо

По его словам, поправки в Налоговый кодекс не будут затрагивать работающих удалённо.



«Это касается не тех, кто работает удалённо, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги. И если они — нерезиденты, то за них платится налог 30%», — уточнил парламентарий.

Ранее глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с «Ведомостями» заявил, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».