Депутат заявил, что повышение налогов для уехавших из РФ не затронет работающих удалённо
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, поправки в Налоговый кодекс не будут затрагивать работающих удалённо.
«Это касается не тех, кто работает удалённо, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги. И если они — нерезиденты, то за них платится налог 30%», — уточнил парламентарий.
Ранее глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с «Ведомостями» заявил, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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