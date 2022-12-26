Депутат заявил, что повышение налогов для уехавших из РФ не затронет работающих удалённо

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из страны, сообщает РИА Новости.

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По его словам, поправки в Налоговый кодекс не будут затрагивать работающих удалённо.

«Это касается не тех, кто работает удалённо, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги. И если они — нерезиденты, то за них платится налог 30%», — уточнил парламентарий.

Ранее глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с «Ведомостями» заявил, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПоправки Налоговый Кодекс
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