Прощание с Пашей Техником пройдет в храме в Москве
Прощание с российским рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в одном из московских храмов. Об этом сообщает KP.RU.
Мать музыканта рассказала изданию, что траурное мероприятие пройдет в Храме Павла и Петра в Лефортово. По ее словам, именно там Ивлева крестили в детстве.
До этого менеджер музыканта Марк Яровный сообщил, что тело Павла доставят из Таиланда в Москву. Однако он подчеркнул, что пока непонятно, будет ли прощание с рэпером публичным.
5 апреля стало известно о смерти Паши Техника. Ему было 40 лет. По данным СМИ, он умер в одной из больниц Таиланда от септического шока. Музыкант находился в медучреждении с конца марта, там врачи ввели его в искусственную кому. Рэпер также пережил клиническую смерть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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