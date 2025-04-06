Прощание с Пашей Техником пройдет в храме в Москве

До этого менеджер музыканта Марк Яровный сообщил, что тело Павла доставят из Таиланда в Москву. Однако он подчеркнул, что пока непонятно, будет ли прощание с рэпером публичным.

5 апреля стало известно о смерти Паши Техника. Ему было 40 лет. По данным СМИ, он умер в одной из больниц Таиланда от септического шока. Музыкант находился в медучреждении с конца марта, там врачи ввели его в искусственную кому. Рэпер также пережил клиническую смерть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».