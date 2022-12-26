Власти Армении хотят закрепить россиян, работающих в республике
Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что власти начали работать над созданием особых условиях для проживания в республики работающих россиян, сообщает РИА Новости.
«Вы знаете о нашем отношении к проживающим и работающим в Армении гражданам России. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в Армении как можно дольше», - сказал Керобян.
Он также отметил, что власти уже начали готовить пакет определенных мер, чтобы работающие в Армении россияне чувствовали себя комфортно.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой ввести повышенную ставку налогообложения для россиян, покинувших страну и работающих удаленно. Спикер нижней палаты парламента отметил, что власти уже работают над внесением соответствующих изменений в законодательство.
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